Fortnite: l'Inversione Tempesta è disabilitata nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo

Mentre sono in corso le qualificazioni alla Coppa del Mondo di Fortnite, il battle royale di Epic Games continua ad aggiornarsi, e per l'appunto nell'ultimo update diffuso nella giornata di ieri, l'aggiornamento 9.20 di Fortnite, sono state aggiunte diverse nuove cose, tra cui una nuova arma.

Si tratta dell'Inversione Tempesta, che però non sarà utilizzabile durante la fase di qualificazione alla Fortnite World Cup. È quanto è stato annunciato nelle scorse ore dalla stessa Epic Games, dopo che erano emerse alcune polemiche in seguito alla sua aggiunta. Anche una delle più influenti personalità del mondo dello streaming come Ninja ha criticato l'ultimo aggiornamento di Fortnite.

Stando all'utenza di Fortnite infatti, l'aggiunta di un oggetto così "game-changing" e dunque così importante, non dovrebbero riguardare anche la zona competitiva del gioco, perlomeno non finché gli utenti non abbiano avuto il tempo di imparare bene ad usarlo.

Epic Games si è dimostrata d'accordo ed ha infatti annunciato con un comunicato che per la Settimana 9 delle qualificazioni alla Coppa del Mondo di Fortnite, l'Inversione Tempesta sarà disabilitata, mentre resterà disponibile per tutte le altre modalità.

Che ne pensate? Si tratta di una decisione giusta? Nel frattempo, avete già dato un'occhiata all'ultimo aggiornamento del negozio di Fortnite? La Tempesta è arrivata anche lì!