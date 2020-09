Fortnite: iOS 14 cancella l'app su iPhone e iPad, ecco come risolvere il problema

Il lancio di iOS 14 su iPhone e iPad sta creando alcuni problemi ai giocatori di Fortnite su dispositivi Apple, pur non potendo aggiornare l'applicazione il gioco è ancora utilizzabile su questi device, tuttavia il nuovo sistema operativo potrebbero rimuoverlo ed eliminarlo per sempre dal vostro smartphone o tablet.

Una nuova funzione di iOS 14 libera automaticamente spazio nella memoria di archiviazione eliminando temporaneamente le app per installare il sistema operativo, in caso lo storage non dovesse essere sufficiente per effettuare questa operazione. iOS 14 chiede di rimuovere temporaneamente giochi e altri contenuti per installare la nuova versione, optando per il sì cancellerete definitivamente varie app, tra cui Fortnite, che non potrà poi essere mai più reinstallato, dal momento che il gioco è stato rimosso da App Store e dai server Apple.

La soluzione per ovviare a questo inconveniente è piuttosto semplice, vi basterà rispondere no al messaggio su schermo e liberare spazio da soli eliminando le app e i dati che non vi servono, anzichè far effettuare la selezione al programma di installazione di Apple. In questo modo riuscirete a preservare Fortnite e potrete continuare a giocare, anche se ricordiamo che gli aggiornamenti più recenti non sono disponibili per le versioni mobile iOS e Android.