Fortnite per iOS gira ora a 120 fps su iPad PRO 2018

Epic Games ha pubblicato nelle scorse ore l'aggiornamento 11.40.1 per Fortnite Mobile, questo update non aggiunge nuovi contenuti ma di contro presenta diverse migliorie tecniche, tra cui il supporto per i 120 fps su iPad PRO 2018.

Il changelog ufficiale cita le seguenti novità:

Supporto per i controller - Ora i pulsanti levetta sono supportati su iOS 13 e superiori.

- Ora i pulsanti levetta sono supportati su iOS 13 e superiori. Supporto 120 fps - È ora possibile giocare a 120 FPS su iPad Pro 2018. Usa le opzioni per attivare la funzionalità sul dispositivo.

Lo scorso anno la compatibilità con i 120 fps era stata integrata in Fortnite per iOS solo su iPhone XS e XR, ora anche iPad PRO 2018 è compatibile con questa opzione. Alcuni commenti su App Store fanno notare come il framerate tenda a calare a 100 o 90 fps nelle situazioni più concitate, in ogni caso si tratta probabilmente di una feature che Epic Games ottimizzerà ulteriormente nei prossimi giorni con l'obiettivo di ridurre al minimo (o almeno limitare) rallentamenti in-game.

Questa settimana Epic dovrebbe pubblicare un nuovo aggiornamento di Fortnite e non è escluso che la patch possa apportare migliorie anche alla versione mobile per iOS.