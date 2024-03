Fortnite su iOS non s'ha da fare: Apple blocca l'account sviluppatore di Epic

Nuova battaglia legale in arrivo tra Epic e Apple? L'azienda statunitense di Fortnite e Unreal Engine sorprende la community annunciando di essersi appena vista bloccare il proprio account Sviluppatore da Apple, una mossa che allontana l'arrivo di Fortnite su iOS e della versione mobile di Epic Store.

Con un messaggio pubblicato sulle pagine del proprio sito ufficiale, il publisher e sviluppatore americano ritiene che "la chiusura del nostro account Sviluppatore per dispositivi iOS non ci consente di sviluppare la versione mobile di Epic Games Store per sistemi Apple. Questa è una grave violazione del Digital Markets Act (DMA) dell'Europa e dimostra che Apple non ha intenzione di consentire una vera concorrenza su dispositivi iOS".

Nel messaggio, Epic ricorda quindi che, in ottemperanza alle decisioni assunte dall'Unione Europea in tema di liberalizzazione degli store mobile, Apple dovrebbe rendere disponibile il download delle applicazioni su dispositivi iOS al di fuori da App Store nei Paesi UE (Italia inclusa): la chiusura dell'account Sviluppatore di Epic da parte del colosso di Cupertino viene perciò vista da Epic come un tentativo per bloccare l'approdo del proprio store su mobile.

I portavoce di Epic Store spiegano inoltre come "Apple ha affermato che uno dei motivi addotti per la chiusura del nostro account Sviluppatore su iOS è dovuto alle nostre critiche pubbliche al loro piano per conformarsi alle direttive emanate dall'UE con il nuovo DMA. Apple si sta vendicando contro Epic per aver denunciato le loro pratiche sleali, proprio come hanno fatto più e più volte con altri sviluppatori".

"Apple sostiene inoltre che Epic rappresenta una minaccia per il proprio ecosistema, ma questa è una scusa del tutto ingiustificata per chiudere uno dei nostri account", prosegue il messaggio condiviso da Epic Games prima di sottolineare come "Apple è da molto tempo un sostenitore di Unreal Engine. Ci sono rapporti contrattuali in essere tra Epic ed Apple fin dal 2010 per Unreal Engine e gli altri nostri strumenti di creazione".

In attesa di un chiarimento da parte del colosso di Cupertino, è evidente che questa nuova crisi tra Apple ed Epic comporterà degli inevitabili ritardi nello sviluppo della versione mobile di Epic Games Store e, conseguentemente, della versione iOS di Fortnite.