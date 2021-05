Fortnite iOS: NVIDIA lavora per riportare il battle royale su iPhone e iPad

Nel corso dell'ormai celebre causa di Apple contro Epic che sta avendo luogo negli Stati Uniti, il direttore di NVIDIA Aashish Patel ha confermato che l'azienda di Santa Clara sta collaborando con Epic Games per favorire il ritorno di Fortnite su iOS.

Durante l'ultima udienza del processo che vede contrapposti i legali di Apple ed Epic per i pagamenti di Fortnite sulle piattaforme mobile del colosso di Cupertino, l'alto rappresentante di NVIDIA ha deposto in merito alle attività svolte in sinergia con la compagnia di Tim Sweeney e sottolineato l'impegno della multinazionale tecnologica californiana nel riportare al più presto Fortnite su iOS.

L'intenzione dichiarata di Patel è infatti quella di rafforzare la partnership con Epic per consentire a tutti gli appassionati di Fortnite Capitolo 2 di cimentarsi nelle sfide battle royale del kolossal free to play attraverso la piattaforma di cloud gaming NVIDIA GeForce Now.

Secondo quanto precisato dal dirigente di NVIDIA ai giudici della causa Apple vs Epic, la casa verde conta di lanciare la versione in streaming su GeForce Now di Fortnite su iOS a ottobre: l'accesso ai server dello sparatutto gratuito di Epic dovrebbe avvenire tramite il client GeForce Now per browser Safari, con supporto ai controlli touchscreen e ai pad compatibili con iPhone e iPad.