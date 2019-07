Fortnite iPhone: 1000 V-Buck gratis e 15 Stelle della Battaglia per scusarsi dei problemi

Le ultime patch di Fortnite Mobile hanno causato alcuni problemi su piattaforma iOS, problematiche che hanno costretto Epic a pubblicare ulteriori fix ed i giocatori a installare e disinstallare il gioco dal proprio smartphone/tablet.

Ma cosa è successo esattamente? Ce lo spiega Epic Games: "dopo che la v9.40.1 è stata approvata e pubblicata su App Store, è stato scoperto che un errore critico di applicazione della patch impediva ai giocatori di scaricare correttamente la patch. Perciò compariva questo messaggio di errore: "Alcuni file si sono corrotti. Riprova". Dopo aver indagato sulla questione, abbiamo trovato un rimedio temporaneo che comportava la disinstallazione e la reinstallazione del gioco. Ci rendiamo conto che non è stata un'esperienza ideale per i giocatori interessati e abbiamo deciso di lavorare a una soluzione definitiva."

Il problema è stato risolto con una nuova patch e tutti i giocatori coinvolti hanno ricevuto un bonus sotto forma di 1.000 V-Buck e 15 Stelle della Battaglia: "il nostro team è stato in grado di risolvere l'errore con una nuova patch, v9.40.2, disponibile per tutti i giocatori il 19 luglio. I giocatori che hanno scaricato la v9.40.1 e che avevano il problema di applicazione patch ora possono aggiornare il gioco correttamente senza errori. Per scusarci con chi ha dovuto disinstallare e scaricare da capo il gioco, il 22 luglio abbiamo regalato ai giocatori interessati 1000 V-buck e 15 Stelle della battaglia."