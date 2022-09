Fortnite: Iron Man Zero con l'Hulkbuster arriva nella Stagione 4, sarà gratis col fumetto

A distanza di qualche settimana dalla comparsa delle insistenti voci di corridoio circa l'arrivo di Iron Man Zero e dell'armatura Hulkbuster nel corso della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 3, i dataminer hanno finalmente messo le mani sui file della particolare skin.

Avete capito bene, perché non si tratterà di un veicolo pilotabile come il vecchio mech, ma di una vera e propria skin di Iron Man che, come visto nel fumetto Fortnite x Marvel Guerra Zero, si trova all'interno della possente armatura metallica. Il set di Iron Man Zero sarà composto dalla skin, da un artiglio sul braccio che funge da piccone, da un dorso decorativo e da una schermata di caricamento. Tutti gli oggetti del set avranno inoltre due stili estetici: uno con i classici colori della tuta di Tony Star e l'altra che ricorda l'armatura dei Sette.

Stando inoltre a quanto dichiarato dai dataminer di Fortnite, il piccone sarà gratis per coloro i quali acquisteranno il quinto ed ultimo numero del fumetto Guerra Zero. Ma non è finita qui, perché inserendo tutti e cinque i codici inclusi nei fumetti della serie a tema Marvel si potrà ottenere senza costi aggiuntivi anche il costume di Iron Man Zero.

In attesa di scoprire maggiori dettagli su eventuali novità di gameplay che accompagneranno il lancio della skin, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro speciale sulla Stagione 4 di Fortnite Capitolo 3.