Fortnite: l'isola fluttuante di Sponde del Saccheggio ha cominciato a muoversi

Nella giornata di ieri Epic Games ha pubblicato il tweet che potete vedere in calce a questa notizia, che ritrae l'isola fluttuante generata all'inizio della Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale in seguito alla dissoluzione del cubo viola nelle acque di Sponde del Saccheggio. Subito dopo, la stessa isola fluttuante ha cominciato a muoversi!

Nello specifico, ora non occupa più il centro del lago e si sta muovendo verso ovest, come segnalato dai numerosi giocatori e come chiaramente visibile sulla stessa mappa. Dal momento che si è spostata, ora i giocatori hanno accesso al vortice situato nel bel mezzo del lago, che lancia in aria coloro che ci saltano dentro.

Nel tweet si può anche leggere: "L'oscurità sorge... sei preparato?". Cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni secondo voi? Stando alla teoria più diffusa, l'isola si sposterà verso ognuna delle Aree Corrotte presenti della mappa, facendo apparire delle Pozze Corrotte (formate dagli asset di quelli che i giocatori credevano essere dei crateri vulcanici), trasportando così l'oscurità nel mondo di gioco. Cosa ne pensate?

Intanto, segnaliamo che nella notte il negozio si è aggiornato dando il benvenuto ai nuovi oggetti del set Era del Volo. Tra le sfide della Settimana 1 della Stagione 6, invece, figura "Danza sotto le luci di diversi lampioni stradali". Le sfide Road Trip della passata stagione sono state sostituite dal set Battuta di Caccia, il cui funzionamento è tuttavia identico.