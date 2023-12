Fortnite e l'isola nostalgica di OG: quando torna e quali saranno le novità? Ne parla Epic

Subito dopo il Big Bang che ha chiuso Fortnite Capitolo 4, il team social di Epic ha confermato il ritorno dell'isola nostalgica di Fortnite OG nel 2024: dalle colonne di Axios, Saxs Persson di Epic Games ribadisce il concetto e fornisce ulteriori indicazioni sulle tempistiche di lancio e sulle modifiche previste.

Nel corso dell'intervista concessa da Persson, il responsabile delle esperienze permanenti di LEGO Fortnite, Rocket Racing e Fortnite Festival (come pure delle attività 'classiche' legate alle modalità Creativa e Battle Royale) ha rassicurato i fan di lungo corso del kolossal free-to-play in merito al ritorno dell'isola che ha fatto da sfondo ai record e al successo esagerato di Fortnite OG.

Discutendo proprio del ritorno dell'isola 'nostalgica' di Fortnite Battaglia Reale, Persson ha spiegato che "tornerà, ma è solo una questione di come e quando. Dobbiamo fare in modo di rilanciarla, ma che non sia proprio la stessa cosa".

A voler dar retta al responsabile delle esperienze interattive di Fortnite, quindi, Epic non intende rilanciare l'isola del 2018 nella medesima forma e con le stesse funzionalità di gameplay accessibili nel corso della Stagione OG conclusasi nelle scorse settimane. Considerando l'eccezionale popolarità delle nuove modalità lanciate nel Capitolo 5, e le tempistiche adottate solitamente da Epic nella riproposizione delle attività e delle funzionalità 'stagionali' più apprezzate, con ogni probabilità l'isola di Fortnite OG si farà attendere ancora a lungo... oppure no?

