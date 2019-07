Fortnite in Italia: boom di ricerche al Sud, la Campania guida la classifica

Fortnite è in declino? Non sembra affatto, o almeno non in Italia, dove il trend di ricerche su Google degli ultimi dodici mesi è stato piuttosto costante, con un picco a ridosso delle festività natalizie 2018. Ma come se la cava il Battle Royale di Epic in quanto a popolarità nel nostro paese? Scopriamolo insieme.

Analizzando le ricerche del termine "Fortnite" su Google negli ultimi 12 mesi scopriamo che la Campania guida la classifica, seguita da Calabria, Puglia, Sicilia, Umbria, Basilicata, Sardegna, Marche, Abruzzo e Trentino Alto Adige, per citare solamente le prime dieci regioni.

Per quanto riguarda invece le singole città (sempre limitatamente ai 12 mesi passati), il massimo volume di ricerche si è avuto a Taranto, seguito da Messina, Napoli, Catania, Palermo, Bari, Rimini, Salerno, Genova e Verona. Città come Torino, Roma, Firenze, Milano e Bologna figurano alle posizioni 12, 16, 17 e 18, con il capoluogo piemontese fanalino di coda della classifica. Da segnalare il fatto che Google prenda in considerazione solamente grandi volumi di ricerca, escludendo probabilmente, per cause di forza maggiore, i comuni con una bassa densità di popolazione giovane.



Ovviamente non è detto poi che queste ricerche si traducano poi effettivamente in persone attive su Fortnite, considerando anche la parola chiave generica utilizzata, ovvero solamente il nome del gioco, che potrebbe venire digitato anche solo per esempio curiosità oppure per informarsi sul "gioco famoso di cui hanno parlato anche i telegiornali".

