Fortnite Jarvis affaire: il ragazzo bannato a vita pensa al futuro

Il caso Jarvis, giocatore dei FaZe Clan è del suo ban a vita da fortnite è ormai noto a tutti. Le polemiche infatti non sono mancate. I fan dei FaZe Clan hanno persino dato vita al movimento FreeJarvis sui social media, mentre streamer come Tyler "Ninja" Blevins si sono mostrati critici nei confronti di una misura così pesante.

Nel frattempo, tuttavia, Jarvis è rimasto comunque piuttosto tranquillo, limitando i suoi messaggi e non aggiungendo nulla se escludiamo le scuse bagnate dalle sue lacrime.

Ora pare che Jarvis abbia preso una decisione sul proprio, immediato futuro. "So quanto sia importante dare il buon esempio a tutti coloro che guardano i miei video e mi sto prendendo un bel po' di tempo per riflettere su tutto", ha detto nel suo ultimo messaggio titolato "Il futuro di FaZe Jarvis" .

"Una cosa a cui ho pensato maggiormente è su come andare avanti. Voglio farvi sapere che farete degli errori nella vita, ma la cosa più importante è come imparare da quegli errori e diventare persone migliori".

Insomma, il creatore di contenuti in forza alla discussa organizzazione statunitense, si sta prendendo un po 'di tempo per sé stesso e tornerà nel Regno Unito.

"Prendersi una pausa non sarà facile ma so che è la cosa giusta", ha aggiunto l'ormai ex giocatore di Fortnite. "Sto tornando a casa per stare un po' con la mia famiglia e riflettere su ciò che è più importante per me nella vita e dove voglio arrivare".