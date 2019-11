Fortnite Jarvis: H3CZ si scaglia contro la decisione di bannarlo a vita

Hector 'H3CZ' Rodriguez non è un nome di spicco del mondo di Fortnite tuttavia si tratta di una personalità di assoluto rilievo negli eSport, essendo il fondatore di NRG eSports e autore del libro OpTic Gaming The Making of eSports Champions. H3CZ è ora intervenuto sul caso Jarvis dei FaZe Clan, come sappiamo bannato a vita da Fortnite.

H3CZ è concorde nell'affermare che usare cheat e trucchi è sbagliato, ma nel caso di Jarvis potrebbero esserci delle attenuanti: "E' un ragazzo giovanissimo, non ha nemmeno 20 anni ed ha capito di aver sbagliato, assolutamente. Usare trucchi è sbagliato e se lo fai in un contesto competitivo dovresti essere bandito a vita dai tornei ma così non è stato e Jarvis ha usato l'Aimbot su un suo account secondario solamente per la creazione di contenuti video e mai nei tornei, dove ha sempre giocato lealmente dimostrando di essere un talento in rapida ascesa."

Hector concorda sostanzialmente con Ninja nell'affermare che una punizione è necessaria ma che il ban a vita è sin troppo severo. Dopo la vicenda, Jarvis ha abbandonato la villa di Hollywood dove viveva insieme ai FaZe Clan per tornare in Inghilterra dalla sua famiglia, il ragazzo deciderà cosa fare del suo futuro non potendo più giocare a livelli competitivi a Fortnite come accaduto dal 2017 ad oggi.