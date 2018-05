Fortnite Jetpack: come funziona il nuovo zaino del Battle Royale di Epic?

Dopo una lunga attesa, Epic Games ha finalmente introdotto il Jetpack in Fortnite, utilizzabile in modalità Battle Royale. Ma come funziona esattamente questo nuovo zaino? In questa guida, alcuni consigli utili per gestire i Jetpack di Fortnite.

Dove trovare il Jetpack

E' importante sottolineare come il Jetpack sia disponibile solamente dopo l'installazione dell'aggiornamento 4.2 di Fortnite, uscito il 22 maggio 2018. Lo Zaino Jetpack è un oggetto Leggendario recuperabile dentro le casse e occupa uno slot all'interno del proprio inventario, ogni giocatore potrà trasportare un solo Jetpack alla volta, non appena l'oggetto avrà esaurito la sua funzione verrà distrutto automaticamente.

Come funziona il Jetpack di Fortnite

Utilizzare il Jetpack è molto semplice, vi basterà premere il tasto del salto per attivare il Jetpack (dopo averlo ovviamente equipaggiato) e iniziare a volteggiare per i cieli di Fortnite. Inizialmente l'energia sprigionata dal Jetpack avrà una durata limitata dunque potrete volare solamente per un periodo estremamente limitato, in ogni caso l'energia necessaria agli spostamenti verrà rigenerata in automatico quando il Jetpack non è in uso.

Ricordatevi che mentre siete in volo potete sparare liberamente in qualsiasi direzione, dunque divertitevi a studiare tattiche alternative per mettere fuori gioco gli avversari da lunghe distanze, così da evitare i colpi nemici. A differenza di quanto trapelato, non sarà possibile (almeno per il momento) ricaricare i Jetpack nelle stazioni di servizio, la voce si è diffusa tramite la chat di Twitch e in alcuni gruppi social ma non trova riscontro nella realtà.

Questo è tutto quello che c'è da sapere sui Jetpack di Fortnite, si tratta di un nuovo oggetto decisamente utile che permetterà certamente di dare vita a nuove strategie in battaglia. Buon divertimento!