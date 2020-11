Fortnite: i jetpack torneranno con l'evento di Galactus

Mancano ormai solo pochi giorni all'evento che coinvolgerà il malvagio Galactus e segnerà la fine della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 e il team di sviluppo sta iniziando a diffondere i primi teaser di quello che vedremo.

La nuova immagine, pubblicata sui canali social ufficiali del gioco, invita i giocatori a prepararsi per questa nuova battaglia e ricorda loro che potranno fare uso del jetpack. È molto probabile quindi che l'evento ci permetterà ancora una volta di restare in volo per goderci meglio lo spettacolo, dal momento che l'enorme villain Marvel attaccherà l'isola e proverà a distruggerla combattendo contro tutti gli eroi che hanno preso parte alla Stagione 4 (Iron Man, Wolverine, She-Hulk, Silver Surfer, Ghost Rider, Tempesta e tutti gli altri). In attesa che i dataminer riescano a scoprire nuovi indizi su ciò che vedremo, vi ricordiamo che nelle ultime ore sono apparse anche le prime immagini della skin di Galactus, che secondo alcuni insider potrebbe essere un dono per i giocatori che assisteranno all'evento.

Per chi non lo sapesse, l'evento avrà il via alle ore 22:00 italiane del prossimo martedì 1 dicembre 2020 e sarà meglio accedere al gioco con un bel po' d'anticipo per non rischiare di restare fuori e perdersi lo spettacolo.

