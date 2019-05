Fortnite: John Wick, il set Cuori Reali e gli altri oggetti del 18 maggio

Oggi 18 maggio il negozio degli oggetti di Fortnite Battaglia Reale non ha dato il benvenuto a nuovi oggetti, ma offre comunque dei motivi più che validi per spendere i propri, sudati V-Buck.

Tanto per cominciare, è ancora in vendita il set di John Wick, composto da un costume, un piccone, una copertura e due differenti emote ispirate al celebre personaggio interpretato da Keanu Reeves. Ne approfittiamo per ricordarvi che è anche attivo l'evento Taglie di Wick, accessibile a tutti i giocatori. Tra gli altri costumi in vendita spicca il famoso orsacchiotto rosa Leader della Squadra delle Coccolo (leggendario, 2.000 V-Buck), assieme agli oggetti del set Cuori Reali, ovvero il deltaplano Incrociatore Coccoloso (raro 800 V-Buck) e il piccone Zampa Coccola (raro, 800 V-Buck). Non è finita qui: la selezione dei contenuti in evidenza prosegue con la skin Cartucciera (rara, 1.200 V-Buck) e gli altri oggetti del set Truppe Tropicali, il piccone Machete (non comune, 500 V-Buck) e il deltaplano Elicottero (epico, 1.200 V-Buck).

A seguire una breve panoramica degli oggetti giornalieri

Costume Operazione segreta (epico, 1.500 V-Buck)

Emote Salta, Salta, Coniglio (rara, 500 V-Buck)

Copertura Toni di grigio digitale (non comune, 300 V-Buck)

Piccone Bacchetta a stella (raro, 800 V-Buck)

Costume Colpo di frusta (non comune, 800 V-Buck)

Emote Schianto Terrestre (non comune, 200 V-Buck)

Secondo alcune indiscrezioni, presto verrà lanciata una Xbox One a tema Fortnite , in colorazione viola e con alcuni oggetti esclusivi, come la skin Vertex.