Fortnite: Jonesy come Thor in Infinity War nella nuova skin del negozio

Nelle ultime ore il negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2 si è aggiornato con una nuova ondata di skin, tra le quali troviamo anche un divertente costume chiaramente ispirato al "Fat Thor" che ha strappato più di un sorriso agli spettatori di Infinity War.

Parliamo proprio della buffa skin rara Jonesy vestibilità massima, venduta al prezzo di 1.200 V-Buck (circa 12 euro in microtransazioni) e che include il dorso decorativo Pacchetto Manzo, dotato di ben due stili aggiuntivi. Ad accompagnare il set troviamo anche lo strumento da raccolta Snax, che offre due accette con tanto di ciambelle pronte al consumo e il cui costo è di 500 V-Buck. Tra gli altri oggetti inediti presenti nel negozio di oggi troviamo anche la versione femminile di Durr Burger e di Testa di Pomodoro, ciascuna delle quali ha un costo di soli 800 V-Buck, dal momento che si tratta di skin comuni.

Vi ricordiamo che queste sono solo alcune delle skin in arrivo nei prossimi giorni, visto che l'ultimo aggiornamento del battle royale ha permesso ai dataminer di scoprire numerosi oggetti nascosti tra i file di gioco. Pare inoltre sia in arrivo un altro evento crossover Fortnite X Marvel che avrà come protagonisti Thor e Galactus.

Sapevate che tra qualche giorno si terrà un evento legato a Discovery Channel in Fortnite Party Reale?