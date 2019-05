Fortnite: Jonesy Rex è arrivato sul negozio evento

Epic Games continua ad aggiornare il catalogo di eroi di Fortnite Salva il Mondo e, con la pubblicazione dell'ultimo aggiornamento, è arrivato anche un nuovo eroe leggendario nel negozio evento.

Al prezzo di 2.800 pezzi d'oro stagionale potrete aggiungere ai vostri eroi anche il soldato leggendario Jonesy Rex. Per chi non sapesse quali sono le sue abilità passive, la versione di Jonesy con il costume da dinosauro possiede Forza di Dinosauro, che permette di aggiungere il 3% della salute del personaggio al danno del successivo colpo con armi a distanza. Quando si utilizza Jonesy Rex come comandante (ovvero quando lo controllerete direttamente), si attiverà il bonus Forza di Dinosauro+, che triplica la quantità di salute aggiunta al danno inflitto. Le abilità attive sono invece il classico lancio della granata, l'urlo di guerra e Destro e Mancino, due pistole particolarmente potenti che possono essere utilizzate per qualche secondo proprio come la mitragliatrice gatling. Come sempre, vi consigliamo di completare missioni aumentandone la difficoltà o portare a termine gli incarichi giornalieri per mettere da parte l'oro aggiuntivo utile all'acquisto di eroi, trappole, armi e difensori sul negozio di gioco.

Sapevate che è apparso uno strano occhio a Picco Polare? Potrebbe trattarsi di un indizio sul chiacchierato evento Fortnite x Godzilla.