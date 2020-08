Fortnite Joy Ride: guida ai controlli delle automobili

Con l'aggiornamento pubblicato questa mattina Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 ha accolto le automobili, nuovi veicoli che possono essere utilizzati per spostarsi rapidamente per la mappa o per distruggere di prepotenza le strutture avversarie.

Se non vi siete ancora imbattuti in uno di questi mezzi, ecco di seguito l'elenco completo dei controlli a bordo di un'automobile:

Movimento: stick analogico destro

Scivolata potente (derapata): L1 su PlayStation 4 (LB su Xbox One)

Attiva/Disattiva radio: Triangolo su PlayStation 4 (Y su Xbox One)

Stazione radio successiva: X su PlayStation 4 (A su Xbox One)

Cambio di posizione: R3 su PlayStation 4 (RS su Xbox One)

Clacson: freccia giù della croce digitale

Abbandonare il veicolo: tenere premuto Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One)

Vi ricordiamo che per mettere in moto uno dei bolidi presenti nel mondo di gioco bisogna prima assicurarsi che nel serbatoio ci sia benzina a sufficienza e, in caso contrario, raccogliere una tanica per recarsi alla stazione di rifornimento più vicina per fare il pieno.

