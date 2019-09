Fortnite: Kevin il Cubo è tornato sull'isola della Battaglia Reale

Com'è ormai ben noto, la Stagione 10 di Fortnite sta celebrando i primi due anni di vita del celebre titolo di Epic Games. Non stupisce affatto, quindi, che tra i graditi ritorni figuri anche quello di Kevin il Cubo, riapparso sull'isola con l'aggiornamento di contenuto 10.20 di oggi 3 settembre.

L'update odierno ha infatti introdotto una nuova location, l'Isola Fluttuante, che si sta facendo lentamente strada attraverso la mappa. A sorreggerla è proprio il nostro amato Kevin, che non si faceva vedere dalla pirotecnica esplosione che nel novembre dell'anno scorso ha sancito il termine dell'evento Fortnitemares 2018 spedendo i giocatori in una dimensione parallela popolata da farfalle. E se il suo ritorno rappresentasse il preludio ad un nuovo evento in-game di grandi proporzioni? Staremo a vedere, nel frattempo segnaliamo che è possibile salire sull'Isola Fluttuante semplicemente sfruttando il vortice a bassa gravità ai suoi piedi.

L'aggiornamento di contenuto 10.20 di quest'oggi non ha introdotto solamente l'isola, ma anche la Trappola Folgoratore, un consumabile da lancio che crea una trappola che infligge danni su entrambi i lati di un pezzo da costruzione. Non sono mancate novità neppure per la Modalità Creativa e Salva il Mondo di Fortnite.