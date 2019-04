Fortnite: neppure KFC è felice del controverso aggiornamento 8.20

Si continua a parlare del controverso aggiornamento 8.20 di Fortnite e, purtroppo per Epic Games, in pochi lo stanno facendo in maniera positiva.

Il celebre Tyler "Ninja" Blevins si è già scagliato contro la compagnia americana per confusionaria la gestione del gioco. La modalità Arena, che dovrebbe essere indirizzata ai pro player, in realtà li danneggia con tempi d'attesa molto lunghi. La risoluzione stretchata, invece, è stata prima ammessa ad un torneo e poi bandita nel giro di qualche giorno. Il clima non è dei migliori, il che non è per nulla positivo considerato che nei prossimi giorni si svolgerà la Fortnite World Cup.

La comunità di gioco, intanto, sta chiedendo a gran voce il ritorno delle meccaniche del Siphon Update (rimosse dall'aggiornamento 8.20), che prevedevano il recupero di 50 punti salute e 50 unità per ogni materiale dopo ogni uccisione. Questa meccanica era stata accolta con incredibile entusiasmo dai giocatori, ma Epic l'ha rimossa tra la delusione generale. Ai giocatori ora si è unita anche una grande compagnia, KFC. La catena di fast food specializzata in pollo fritto, attiva nel campo degli eSports con KFC Gaming, ha espressamente chiesto ad Epic Games di ripristinare i cambiamenti del Siphon Update. Trovate il tweet, nel quale campeggia un lama, in calce a questa notizia.

Cosa ne pensate? Anche voi desiderate il ritorno del Siphon Update? Per il titolo di Epic Games non sembra esserci pace: anche il Principe Harry ha attaccato Fortnite!