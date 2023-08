Fortnite: da Khaby Lame alle torrette automatiche, le novità della Stagione 4

Mentre le voci di corridoio sul futuro di Fortnite si fanno sempre più insistenti e generano un’enorme curiosità negli appassionati, Epic Games prosegue nel suo supporto al battle royale gratis con la pubblicazione della Stagione 4 di Fortnite, probabilmente quella che farà da transizione tra il quarto ed il quinto capitolo.

Andiamo quindi alla scoperta di tutte le novità introdotte con l’ultimo aggiornamento del free to play.

Il magazzino è stato svuotato

La storia al centro della nuova stagione di Fortnite Capitolo 4 è davvero semplice. Tutto ruota intorno alla misteriosa figura di Kado Thorne, un personaggio che non solo può trasformarsi in un mostruoso vampiro, ma che sfrutta anche la capacità di viaggiare nel tempo con un dispositivo tecnologico per accaparrarsi cimeli legati alla storia del gioco Epic Games (uno di questi è il teschio di Oro, una vecchia skin del battle royale). Non a caso, in giro per la mappa troviamo ora le tre lussuose proprietà di questo losco figuro, all’interno delle quali si nascondono armi e gadget mitici provenienti dalle passate stagioni.

Oltre ad essere un furbissimo escamotage per ampliare in un colpo solo il bottino stagionale, questa trovata ha permesso anche agli sviluppatori di arricchire le location con guardie armate fino ai denti, telecamere ed altri dispositivi hi-tech che i giocatori possono utilizzare per depredare le strutture e privare Thorne dei suoi averi. Questo significa che i sopravvissuti che vogliono il loot più prezioso nel corso della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 4 devono dirigersi a Caseggiato Carminio, Insenatura Inesorabile e Opulenza Oscura. Ad attenderli qui vi sono guardie che, rispetto ai bot delle passate stagioni, sembrano avere un minor quantitativo di salute e possono essere eliminate con grande facilità, soprattutto dai giocatori che hanno una buona mira e riescono immediatamente a piazzargli un paio di pallottole in testa. In giro per l’area non troverete solo reperti rari, ma anche le ‘borse da rapina’, una sorta di versione alternativa dei forzieri che si trova esclusivamente nei nuovi punti d’interesse e che, per via dell’elevato numero, consente a chiunque di atterrare sulle strutture ed imbracciare un’arma da fuoco.

A proposito di strumenti di morte, è davvero sorprendente quanto sia vario l’arsenale a disposizione dei giocatori in questo aggiornamento. Senza contare i ritorni dal magazzino, sui quali torneremo dopo, il loot si è aggiornato con tre nuove armi da fuoco tutte interessanti: il Fucile a pompa Infiltratore, la Mitraglietta a raffica con mirino ed il Fucile d'assalto a doppio caricatore. La terza è senza ombra di dubbio la più interessante, poiché fonde il potere offensivo dei fucili d’assalto alla precisione dovuta alla presenza di un mirino, visto che in fase di mira si passa alla visuale in prima persona e si riesce a colpire anche a distanze elevate con grande accuratezza, senza contare che col doppio caricatore si può tornare a sparare quasi subito dopo aver esaurito i proiettili.

Per quello che riguarda le già citate armi mitiche provenienti dal passato del battle royale, queste sono le seguenti: Pistola a Tamburo di Mida, Arco Esplosivo di Nitroglicerina, Barile da bevute senza fondo di Oceano, Fucile pesante a carica di Kit, Lanciatore a onda d'urto di Kit, Arma a raggi di Zyg e Choppy, Fucile d'assalto MK 7 di Fondazione, Mitraglietta Stinger di Gunnar. Meno rari, ma comunque fuori magazzino, ci sono anche altre armi ed accessori come l’ Esplosivo telecomandato, il Fucile di precisione silenziato e la Pistola silenziata, tutti perfettamente in linea con il tema principale della Stagione 4.

Verso l’infinito e oltre

Come avrete capito, il focus delle novità di questa Season 4 di Fortnite Capitolo 4 è tutto sulle armi, ma non mancano certo nuovi giocattoli che non sono bocche da fuoco. Primo su tutti è il Razzariete, il folle ariete con i razzi di propulsione che avrete sicuramente visto nel trailer d’annuncio del content update. Si tratta di un oggetto molto interessante sia dal punto di vista del movimento che delle strategie di combattimento. Caricare il Razzariete permette di volare in una qualsiasi direzione e volare quindi per qualche metro fino a quando non si esaurisce la carica: a questo punto, il personaggio cade rovinosamente al suolo e infligge ingenti danni ad area al momento dell’impatto, radendo al suolo eventuali strutture. Sembra chiaro che l’introduzione di questo gadget sia un ulteriore passo verso un cambio radicale del gameplay, sempre meno focalizzato sulle strutture. L’uso di un accessorio come il Razzariete permette infatti di distruggere qualsiasi torre costruita dai giocatori, dando sempre meno rilevanza a questo aspetto del gameplay.

Altra novità di rilievo per quello che riguarda gli strumenti alternativi è la Torretta d’affari, ossia una valigetta che può essere comodamente trasportata nell’inventario e che, all’occorrenza, può essere lanciata al suolo per far sì che si trasformi in una torretta che fa fuoco su qualsiasi cosa, purché il giocatore che l’ha schierata sia nel suo raggio d’azione. Non ci troviamo certo di fronte ad un oggetto rivoluzionario, ma è comunque un accessorio che può servire quando ci si trova circondati o si necessita di un piccolo aiuto sul campo. Non dimentichiamoci poi della Nitro Fang, il nuovo bolide creato appositamente per fare da mezzo per la fuga dopo un colpo andato a segno. Questo veicolo a quattro ruote non è semplicemente una macchina dalle forme arrotondate, poiché rispetto alle vecchie auto presenta anche un inedito sistema per la derapata che le consente di affrontare curve strettissime e consente di sfrecciare via dai pericoli in un batter d’occhio.

Pur non trattandosi di oggetti, la Stagione 4 di Fortnite Capitolo 4 viene arricchita anche da alcuni nuovi Ottimizzatori della Realtà, ovvero i potenziamenti casuali che i giocatori possono attivare nel corso di una partita:

Borsa Emergenze: trasforma qualsiasi contenitore in una Borsa da Rapina, migliorando enormemente il loot

trasforma qualsiasi contenitore in una Borsa da Rapina, migliorando enormemente il loot Caccia al cecchino: colpire un bersaglio con un fucile da cecchino ripristina un piccolo quantitativo di salute

colpire un bersaglio con un fucile da cecchino ripristina un piccolo quantitativo di salute Munizioni rilasciate: aggiunge immediatamente munizioni alle scorte ed aumenta il quantitativo di proiettili rilasciato dai nemici eliminati

aggiunge immediatamente munizioni alle scorte ed aumenta il quantitativo di proiettili rilasciato dai nemici eliminati Fucile pesante iniziale: il primo colpo del caricatore dei fucili a pompa infligge più danni

il primo colpo del caricatore dei fucili a pompa infligge più danni Raffica di pistola: abbassa la cadenza di fuoco delle pistole, ma ne aumenta il potere offensivo

abbassa la cadenza di fuoco delle pistole, ma ne aumenta il potere offensivo Pescatore veloce: aumenta la velocità in acqua e permette di saccheggiare in un istante i punti di pesca passandoci attraverso

Incarichi e Medaglie

Un elemento che invece non ci ha convinto pienamente è il sistema di progressione della stagione. Con la Stagione 4 di Fortnite Capitolo 4 è diventato ormai evidente che la struttura degli incarichi a tempo abbia bisogno non solo di una svecchiata, ma anche di una semplificazione. La suddivisione degli incarichi e la presenza di numerose schede rende confusionario per i giocatori meno assidui riuscire a destreggiarsi tra decine e decine di missioni il cui completamento è però essenziale per poter accumulare grossi quantitativi di esperienza. In aggiunta alla sfilza di missioni, gli sviluppatori hanno deciso anche di introdurre una meccanica inedita che andrà a ricompensare con ricompense esclusive i giocatori che hanno giocato meglio nel corso della stagione. Questo sistema, che non ha assolutamente nulla a che vedere con la modalità competitiva, prende il nome di Medaglie Superstite e consiste in una sorta di livello esperienza che aumenta in base alle prestazioni (Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario, Esotico e Mitico). A ciascuno di questi gradi corrisponde un dorso decorativo diverso: il Lama Pregiato cambia infatti colore ad ogni grado e per ottenere quello più raro bisognerà ottenere una medaglia mitica entro la fine della stagione. Si tratta quindi di una piccola aggiunta che va a premiare chi si impegna nel gioco ma non vuole dedicarsi al duro mondo della modalità ranked.

C’è Khaby Lame nel Battle Pass

Passando infine al Pass Battaglia, ci troviamo di fronte al solito mix di costumi inediti ed altri legati a brand di successo. I personaggi principali sono quelli legati alla trama della stagione, ovvero tutta la banda che ha organizzato il colpo ed il malvagio Kado Thorne, che al Livello 100 permette di sbloccare l’emote per trasformarsi in Vampiro. La banda è invece composta dallo spericolato Nolan Chance, dall’autista Piper Pace, dalla hacker Mae (l’immancabile skin in stile anime), dall’elegante Antonia e dal divertentissimo Pesce Procace, ovvero la versione muscolosa del pesce di Fortnite. A far parte della banda è, inaspettatamente, anche Khaby Lame. L’influencer italiano di fama mondiale è diventato un personaggio del battle royale e non solo ha una skin da ladro con tanto di variante desertica, ma anche la sua emote con cui può riprodurre l’iconico gesto di ogni videoclip. Non è però Khaby Lame la skin ‘segreta’ del pass e, a differenza di quello che si potrebbe pensare, il costume che i giocatori potranno sbloccare tra qualche settimana completando un set di sfide sarà quello di Ahsoka Tano, la Padawan di Anakin Skywalker la cui serie ha preso il via proprio in questi giorni sul servizio in streaming firmato Disney.

Dal punto di vista economico le cose non sono cambiate ed il prezzo del Battle Pass è sempre lo stesso: la versione standard viene proposta a 950 V-Bucks, invece quella Premium ha un costo di 2.800 V-Bucks (950 + 1.850) permette di iniziare il percorso stagionale direttamente dal Livello 25.

Insomma, ci troviamo di fronte ad un aggiornamento che ha ben poco di dirompente e, come un po’ tutte le stagioni del Capitolo 4, sottolinea come questa fase del gioco sia transitoria e che le novità più importanti dovremo aspettarcele quando arriverà il quinto capitolo, che si vocifera introdurrà una modalità di gioco completamente nuova e potenzialmente rivoluzionaria, senza contare la tanto rumoreggiata collaborazione con LEGO, la più grande mai vista nel gioco gratis.