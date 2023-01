Fortnite, The Kid Laroi in concerto: godetevi la replica integrale dello show!

Come promesso, alla mezzanotte in punto di oggi 28 gennaio 2023 è andato in scena il concerto interattivo di The Kid Laroi "Sogni Selvaggi" nella dimensione virtuale di Fortnite, un gioco che da un bel po' di tempo ha dimostrato di essere ben più di un semplice battle royale.

Se non avete avuto modo di partecipare all'evento nella notte, sappiate che c'è ancora un bel po' di tempo per prendervi parte, in alternativa - se vi torna più comodo - potete godervi la replica disponibile a questo indirizzo e comodamente allegata in cima a questa notizia. Durante l'esperienza interattiva, i partecipanti si sono avventurati nella città cibernetica di "Laroitown" per poi trovarsi tra la folla per assistere ad un concerto di The Kid Laroi, che ha eseguito la nuova canzone "Love Again" e altri tre brani inediti. Dopodiché, hanno partecipato all'Afterparty, dove hanno potuto ascoltare il mix di Sogni selvaggi in loop e dare un'occhiata alla vita di Laroi nei tour e oltre.

Sogni selvaggi di The Kid Laroi sarà disponibile in gioco fino alle 23:59 del 27 aprile. Per partecipare, selezionate la casella "Sogni Selvaggi di The Kid Laroi" nella schermata Scoperta oppure inserite il codice isola 2601-0606-9081. Entrambe le opzioni vi catapulteranno sull'isola "Sogni selvaggi di The Kid Laroi", realizzata in collaborazione con i creatori Alliance Studios, Team Atomic e TheBoyDilly, con un video diretto da Adrien Wagner e prodotto da La Pac. Inoltre, in questo lasso di tempo rimarrà a disposizione anche l'isola "Afterparty Sogni selvaggi di The Kid Laroi". In questo caso dovete selezionare la casella "Afterparty Sogni Selvaggi di The Kid Laroi" nella schermata Scoperta oppure inserire il codice isola 4294-0410-6136.

Durante entrambe le esperienze, è possibile completare gli incarichi "Sogni selvaggi di The Kid Laroi" per guadagnare PE e oggetti speciali, come i brani per lobby "Love Again" e "Thousand Miles", la schermata di caricamento "LAROI e The Rogue" e gli spray "LAROI è stato qui" e "Tag di LAROI". Gli incarichi saranno disponibili fino al 4 febbraio.

Intanto, vi ricordiamo che nel negozio di gioco sono disponibili all'acquisto i costumi The Kid LAROI e The Rogue LAROI, oltre a tanti altri oggetti a tema, come l'emote "Resta a galla", l'emote "Cuore di re" e il brano per lobby "Stay". Se vi interessato tutti quanti potete acquistare il "Bundle iniziale Party di LAROI", che include anche la schermata di caricamento "Sogni selvaggi".