Fortnite: Kratos fa il proprio debutto con un trailer, confermata la skin di Master Chief

Nel corso di questa notte ha fatto il proprio debutto in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 il primo set di skin della "Serie leggende dei videogiochi": Kratos. Ad accompagnare l'arrivo della skin troviamo un divertente trailer con protagonista il Dio della Guerra.

Osservando il trailer non solo possiamo dare un'occhiata al modello del personaggio nel battle royale, ma possiamo anche vedere l'arrivo di un lupo mannaro, che secondo alcuni dataminer è un primo indizio sui prossimi nemici controllati dall'intelligenza artificiale che approderanno sull'isola. Per chi fosse interessato all'acquisto del costume di Kratos, sappiate che l'oggetto cosmetico è disponibile su tutte le piattaforme e può essere acquistato singolarmente o all'interno di un pacchetto del costo di 2.200 V-Buck e contenente skin, strumento da raccolta (Ascia del Leviatano), dorso decorativo (Testa di Mimir), emote integrata e deltaplano (Scudo del Guerriero). Sulle nostre pagine trovate anche una guida su come ottenere la versione corazzata di Kratos in Fortnite, in questo caso esclusiva per gli utenti PlayStation 5.

Vi ricordiamo inoltre che i dataminer hanno scovato tra gli ultimi file di gioco anche dei riferimenti a Master Chief, i quali confermano l'arrivo di un set a tema Halo in Fortnite Capitolo 2.