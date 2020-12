Fortnite: Kratos di God of War arriva su Xbox. Microsoft e Sony ci scherzano su

Con l'ingresso della skin di Kratos in Fortnite, i canali social di Microsoft e Sony hanno scherzato sull'arrivo del Dio della Guerra su piattaforme Xbox scambiandosi segnali di amicizia rigorosamente a tema God of War.

Tutto è nato da un messaggio condiviso su Twitter da Riley Little, con il giornalista di ScreenRant che manifesta tutta la sua sorpresa nell'assistere all'apparizione di Kratos su console Xbox in una schermata di Fortnite Capitolo 2.

I canali social di Xbox hanno così colto la palla al balzo per condividere la versione a tema God of War del meme Nodding Guy con Robert Redford, condivisa da Cory Barlog nel 2019 modificando una delle scene più iconiche del film western del '72 Jeremiah Johnson (conosciuto in Italia come "Corvo Rosso non avrai il mio scalpo!").

Al messaggio scherzoso del team Xbox ha fatto immediatamente seguito l'apprezzamento manifestato su Twitter dagli sviluppatori di Sony Santa Monica, con ulteriore ringraziamento da parte dei gestori della divisione Xbox di Microsoft. Lo scambio di scherzi e apprezzamenti tra la casa di Redmond e l'azienda tecnologica giapponese è solo l'ultimo di una serie di "messaggi distensivi" condivisi dalle due società e dai rappresentanti di Nintendo. Di recente, infatti, Microsoft e Nintendo si sono congratulati con Sony per il lancio di PlayStation 5.