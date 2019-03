Fortnite: Kuno, Kenji e le altre skin in vendita oggi 16 marzo

Questa notte, puntuale come sempre, il negozio di Fortnite Battaglia Reale ha aggiornato la sua selezione di oggetti in vendita. Per l'occasione, ha dato il benvenuto a due nuovi costumi appartenenti al set Clan del Falcone, chiamati Kuno e Kenji.

Sono entrambi di livello epico ed acquistabili al prezzo di 1.500 V-Buck. Volendo, è possibile completare il set comprando lo strumento di raccolta Colpo Rapido, che è di livello non comune e proposto a 500 V-Buck. Potete ammirare tutti e tre gli oggetti nell'immagine d'anteprima di questa notizia. A seguire, invece, trovate una panoramica degli altri oggetti in vendita oggi 16 marzo:

Costume Canaglia (epico, 1.500 V-Buck)

(epico, 1.500 V-Buck) Strumento di raccolta Fattucchiere (raro, 800 V-Buck)

(raro, 800 V-Buck) Costume Guardiano (non comune, 800 V-Buck)

(non comune, 800 V-Buck) Deltaplano Ali Magiche (epico, 1.200 B-Buck)

(epico, 1.200 B-Buck) Emote Bella Mossa (rara, 500 V-Buck)

(rara, 500 V-Buck) Emote Seduta Shaolin (non comune, 200 V-Buck)

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che alle ore 18:00 di quest'oggi si svolgerà l'atteso evento Ninja x iKON che, come il suo stesso nome lascia intuire, vedrà la partecipazione del celebre Ninja e della star musicale K-Pop iKON. Epic Games, intanto, è intervenuta spiegando che il Fucile di Precisione Pesante non verrà depotenziato, nonostante siano molti i giocatori che si lamentano della sua enorme efficacia.