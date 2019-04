Fortnite: Kyle Artificiere è ora disponibile nel negozio evento

Nelle ultime ore il negozio evento di Fortnite Salva il Mondo si è aggiornato con un nuovo ed esclusivo eroe: il costruttore leggendario Kyle Artificiere.

Il particolare personaggio può essere acquistato nella sezione evento del negozio e, come tutti gli oggetti presenti in questa sezione dello store di gioco, sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato. Il costo di questo costruttore è perfettamente in linea con quello degli altri eroi leggendari, ovvero di 2.800 pezzi d'oro. Se non disponete della cifra necessaria, sappiate che potete facilmente accumularla completando missioni di ogni tipo oppure le sfide giornaliere. Potete inoltre ottenere qualche lingotto extra aumentando la difficoltà delle missioni depositando uno o più blub, anche se la quantità di ricompense aggiuntive che otterrete non sarà particolarmente alta. Come già visto in altri costruttori, Kyle Artificiere può posizionare un'Esca, effettuare uno Scatto Taurino e salire sulla sua Torretta R.O.S.I.E. Utilizzando invece l'eroe nella squadra di supporto potrete attivare il bonus Tuta Anti-bomba, che vi conferirà punti corazza aggiuntivi.

Vi ricordiamo che nel negozio è possibile acquistare allo stesso prezzo anche il ninja Ibrido, eroe ispirato ad una delle skin iniziali del Pass Battaglia della Stagione 8. In attesa di vedere nuovi eroi provenienti dalla Battaglia Reale, vi ricordiamo che Sponde del Saccheggio è stata circondata da alcune misteriose scavatrici e a breve potrebbe accadere qualcosa. Pare inoltre che la modalità a tempo con Thanos stia per tornare giusto in tempo per il lancio di Avengers: Endgame. Secondo alcune indiscrezioni infine, il Pacchetto Inferno potrebbe fare il proprio debutto proprio domani.