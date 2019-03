Fortnite La Fuga: arrivano le nuove Sfide Alza la Posta!

Insieme a Fortnite 8.10 è stato reintrodotto l'evento La Fuga, che aveva fatto la sua comparsa lo scorso anno con notevole successo. Per l'occasione, Epic ripropone anche le Sfide Alza la Posta, con nuove ricompense per i giocatori.

Le Sfide sono ufficialmente partite alle 15:00 di giovedì 14 marzo, il nuovo evento La Fuga sarà disponibile per tutto il weekend insieme a sette Sfide Alza la Posta che, una volta completate, vi ricompenseranno con numerosi bonus come un piccone a tema, lo spray, una scia e dorsi decorativi esclusivi. Per vedere l'elenco completo delle Sfide vi basterà accedere a Fortnite La Fuga, avete tempo fino al 18 marzo per completarle tutte e ricevere le ricompense esclusive.

Ricordiamo che da oggi sono disponibili anche le Sfide di Fortnite Stagione 8 Settimana 3 tra cui Cerca nella Lente d'ingrandimento sulla Mappa del Tesoro e Usa la Girosfera in partite diverse, nelle prossime ore su queste pagine troverete le guide a tutte le Sfide della Settimana 3 e alle Sfide Alza la Posta.

La skin Jolly associata ad Alza la Posta sarà presto disponibile anche nel negozio in-game, come svelato da un leak delle skin di Fortnite 8.10 avvenuto questa mattina.