Fortnite: laboratori segreti e nuove location in arrivo con la Stagione 2?

L'arrivo della Stagione 2 di Fortnite si avvicina e i fan attendono con ansia il reveal completo dei nuovi contenuti. Negli ultimi giorni tuttavia i giocatori hanno analizzato i misteriosi teaser pubblicati da Epic Games, scoprendo alcuni interessanti dettagli.

L'uscita della Stagione 2 di Fornite Capitolo 2 è fissata al 20 febbraio 2020 e intanto i fan del famoso battle royale si stanno prodigando nelle analisi dei teaser appena pubblicati. A quanto pare uno degli indizi più immediati si nasconde nei frammenti d'oro che si distaccano dalla maschera apparsa nel teaser: i riflessi mostrano infatti le immagini di quello che sembra una base o un non meglio specificato laboratorio segreto.

Un secondo indizio è stato identificato grazie al sapiente utilizzo di Photoshop: dietro l'immagine dello stesso teaser si nasconde infatti una location identificata come l'isola di Eye Land (al centro della mappa) ma con una misteriosa struttura mai vista prima.

Gli indizi sembrano essere in linea con l'arrivo di un'organizzazione criminale chiamata ALTER che sta invadendo l'isola, in quello che a tutti gli effetti sembra essere un richiamo alle atmosfere di un film alla James Bond. Il prossimo capitolo potrebbe poi coinvolgere un nuovo villain ossessionato dai gatti e dall'oro. In attesa del reveal completo della Stagione 2 di Fortnite, voi cosa ne pensate?