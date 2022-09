Fortnite: Lady Gaga protagonista del prossimo concerto? Indizi da una clip audio

Dopo averi già assistito in passato ai concerti di Ariana Grande e Travis Scott su Fortnite, un'altra artista di fama internazionale potrebbe presto seguire le loro orme e godere di un proprio evento all'interno del celebre battle royale di Epic Games.

Un nuovo concerto sembra infatti in arrivo prossimamente su Fortnite ed il palco virtuale potrebbe avere come protagonista Lady Gaga. Del resto Epic ha già confermato che la cantante ed attrice debutterà all'interno del gioco in occasione del Rainbow Royale, evento incentrato sui temi LGBTQIA+ e che vedrà il coinvolgimento anche di Janella Monae e Kim Petras; le loro canzoni tuttavia verranno trasmesse solo attraverso la radio del gioco e, dunque, non è prevista la loro presenza digitale vera e propria.

Ad alimentare però i sospetti su un vero e proprio concerto digitale di Lady Gaga è una clip audio scoperta dall'account Twitter FNLeaksAndInfo, che fa ascoltare cosa accade quando un gruppo di quattro utenti esegue l'emote "Jug Band": il gruppo inizia a suonare un brano molto simile a Poker Face, uno dei più celebri mai realizzati dall'artista di origini italiane. Chiaramente per ora si tratta di semplici speculazioni, ma non è da escludere qualche grossa novità in tal senso prossimamente, considerato inoltre il grande successo riscosso dai precedenti concerti tenuti su Fortnite.

Ricordiamo intanto che è disponibile l'update 21.50 di Fortnite, che ha dato il via alla settimana Ombra di Fantasma.