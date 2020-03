Fortnite: lag, problemi ai server e cali di performance, risponde Epic Games

In questo periodo i giocatori di Fortnite stanno riscontrando un bel po' di problemi mentre giocano al loro titolo preferito. Lag, riduzione delle performance e problemi vari di connessione ai server sono diventati all'ordine del giorno per molti.

Ciò ha scatenato diverse discussioni sui social, in particolare su Reddit, dove un responsabile delle comunicazioni di Epic Games, JShreds, è recentemente intervenuto per fornire un chiarimento sulla situazione. Tanto per cominciare, ha assicurato che vengono impiegati gli hardware di rete più veloci e di miglior qualità a disposizione dei propri partner. Dopotutto, connettere assieme 100 giocatori e al contempo calcolare tutte le variabili dovute alla costruzione e alla distruzione richiede una grossa potenza. Ci sono decine di migliaia di processori in giro per il mondo che lavorano in simultanea in più di due dozzine di data center.

Epic Games, tuttavia, non può costringere i suoi partner a posizionare nuovi server per Fortnite, e anche se lavora continuamente alla ricerca di nuovi luoghi e opportunità, al momento ci sono dei limiti che non possono essere superati. Inoltre, la compagnia non ha il controllo sulle fluttuazioni della qualità della rete garantita dagli operatori internet nei differenti paesi del mondo. Può, tuttavia, lavorare sull'ottimizzazione del proprio codice, che è quello che sta continuando a fare settimana dopo settimana. Gli sviluppatori hanno già programmato vari miglioramenti, sia a breve che a lungo termine, al fine di garantire la migliore esperienza possibile per tutti.

"Sinceramente, voglio che tutti sappiano che ci fa male vedere dei giocatori che hanno problemi con le performance, ciò che vogliamo è fornirvi la miglior esperienza che possiamo. Lavoriamo costantemente ogni giorno per migliorare il nostro gioco e la rete globale, e ogni volta che i problemi di rete e di performance non sono invisibili, capiamo che abbiamo altro lavoro da fare".