Fortnite: Lama Spray in regalo agli acquirenti di uno speciale case del Galaxy Note 9

Prosegue la collaborazione tra Epic Games e Samsung, che nei mesi scorsi si era già concretizzata con gli oggetti del set Galaxy riservati agli acquirenti dei terminali Samsung Galaxy Note 9 e il Galaxy Tab S4.

A quanto pare, il set sta per accogliere un nuovo oggetto, il Lama Spray, ottenibile in maniera decisamente più economica rispetto agli altri. Stando alle informazioni fornite dal data miner DieEpicBuddies, il Lama Spray verrà regalato a tutti gli acquirenti di una speciale cover a tema per il Samsung Galaxy Note 9, che potete ammirare nella fotografia in calce alla notizia. Nel pacchetto dovrebbero essere compresi anche 1.000 V-Buck. Lo spray utilizzabile in-game ritrae un lama con una galassia come sfondo, il cui stile ricalca gli altri oggetti del medesimo set Galaxy, che già comprende una skin, un deltaplano e un piccone.

Il Lama Spray era già stato scovato dai data miner lo scorso mese di dicembre, ma da allora non erano mai stati forniti dettagli sul suo debutto e sulle modalità di ottenimento. Ci teniamo a precisare, in ogni caso, che Epic Games non l'ha ancora annunciato in via ufficiale. Restiamo in attesa di una conferma, anche se la foto trapelata sembra attestare la reale esistenza di questo bundle.