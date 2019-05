Fortnite: Lancia il frisbee giocattolo e prendilo prima che atterri

Sono finalmente disponibili le nuove Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 9. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare la sfida che richiede di lanciare il frisbee e raccoglierlo prima che tocchi terra.

Di seguito elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Fase 1 di 3: Chiudi un trick con la Driftboard (0/1)

Cerca dei forzieri a Picco Polare o Rifugio Ritirato (0/7)

Infliggi un danno a un avversario entro dieci secondi dopo aver utilizzato un'Onda d'Urto (0/200)

Pass Battaglia

Fase 1 di 3: Visita Borgallegro e Condotti Confusi in una partita singola (0/2)

Lancia il frisbee giocattolo e prendilo prima che atterri (0/1)

Eliminazioni con armi esplosive (0/3)

Infliggi danni agli avversari con armi diverse in una partita singola (0/5)

Per completare questa sfida dovrete lanciare il frisbee e afferrarlo in volo prima che tocchi terra. Naturalmente, prima di tutto dovrete essere in possesso del frisbee. Come è possibile ottenere questo oggetto?

Come ottenere il frisbee giocattolo e completare la sfida

Il frisbee si sblocca raggiungendo il livello 35 con il Pass Battaglia della Stagione 9 di Fortnite. Una volta che lo avrete ottenuto, tutto quello che dovete fare è equipaggiarlo e lanciarlo nel corso della partita, posizionando il vostro personaggio in modo che si trovi sulla traiettoria di ritorno del frisbee. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare a lanciare il frisbee e afferrarlo prima che tocchi terra, potete guardare il video riportato in cima.