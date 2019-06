Fortnite: il Lanciagranate di Prossimità arriva domani con la nuova patch

Era ormai nell'aria il fatto che il prossimo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale fosse imminente e, a confermarne l'arrivo per domani, è la stessa Epic Games sulle pagine ufficiali social del battle royale.

Domani mattina i server andranno in manutenzione a partire dalle ore 9:00, momento nel quale dovreste essere già in grado di avviare il download del nuovo aggiornamento. A differenza di quanto pensassero i fan, parliamo infatti di un vero e proprio aggiornamento e non di un semplice content update, quindi le novità che accompagneranno l'introduzione del Lanciagranate di Prossimità potrebbero essere più corpose del previsto. Con tutta probabilità nel corso della giornata di domani i dataminer riusciranno ad analizzare i nuovi file di gioco e a scoprire tutte le novità in arrivo con la nuova modalità Horde Bash e sull'evento legato alla creatura di Picco Polare.

Se invece siete curiosi di scoprire tutti i dettagli sulla nuova arma, sappiate che sulle nostre pagine potete trovare ogni singola statistica del Lanciagranate di Prossimità. Avete già scaricato il pacchetto celebrativo di Fortnite, disponibile gratuitamente su PS4 per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus?