Fortnite: Lanciati attraverso i Cerchi di fuoco con un Cannone

Sono finalmente disponibili le nuove Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 8. Di seguito vi mostriamo come completare la sfida che richiede di lanciarsi attraverso i cerchi di fuoco con un cannone.

Poco sotto elenchiamo le Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 8, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Lanciati attraverso cerchi di fuoco con un cannone

Fase 1 di 3: raccogli 500 unità di legno in una singola partita

Elimina gli avversari a Pinnacoli Pendenti o presso Il Quartiere

Pass Battaglia

Infliggi danni con un fucile da fanteria o un fucile d'assalto pesante

Fase 1 di 2: Cerca il cartello della mappa del tesoro a Crocevia del Ciarpame

Infliggi 100 danni entro 10 secondi dopo essere atterrato da un condotto vulcanico

Elimina avversari da una distanza inferiore ai 5 metri

Per portare a termine questa sfida dovrete lanciarvi attraverso 3 cerchi di fuoco con un cannone. Tutto quello che dovete fare, dunque, è individuare tre cannoni dei pirati all'interno dell'isola da cui lanciarvi per attraversare un cerchio di fuoco.

Nella mappa proposta a fondo pagina abbiamo contrassegnato le posizioni dei cerchi fuoco (con l'icona della stella) e dei cannoni dei pirati (con l'icona del cannone). Per completare la sfida non vi resta che raggiungere tre di questi cannoni e attraversare i relativi cerchi di fuoco.

Il video riportato in cima alla notizia vi mostra come mettere in pratica questa procedura per completare facilmente l'obiettivo richiesto. A proposito delle altre Sfide della Settimana 10, sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato dove trovare il cartello della mappa del tesoro a Crocevia del Ciarpame.