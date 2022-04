Fortnite Lantern Trials: come sbloccare uno zaino e una skin gratis

Prosegue la scia di eventi in game organizzati da Epic Games per il suo Fortnite Capitolo 3, il quale ha appena accolto una nuova iniziativa intitolata Lantern Trials, grazie alla quale tutti i giocatori possono ottenere senza particolari sforzi due esclusive ricompense estetiche da sfoggiare in partita.

L'evento in questione si basa sullo stesso meccanismo delle Sfide Zero Costruzioni pubblicate qualche settimana fa ed è quindi strettamente collegato ad un sito web ufficiale. Chiunque voglia partecipare all'iniziativa non deve fare altro che collegarsi al portale delle Lantern Trials e cliccare sul tasto "Accedi", così da effettuare l'accesso con l'account Epic Games Store e abilitare il profilo sia al completamento degli incarichi a tempo che alla ricezione delle ricompense gratuite.

Il funzionamento delle Lantern Trials è estremamente semplice: ogni giorno verrà proposta una sfida e i giocatori potranno accumulare punti completando gli obiettivi. Con pochi punti si può ottenere l'emoticon gratis del giorno, invece completando l'obiettivo del giorno si può ottenere la skin per armi e veicoli "Luce Guida" e il dorso decorativo "Lanterna dei Sogni". Il primo oggetto si ottiene completando un obiettivo del giorno, il secondo richiede invece il completamento di due obiettivi. La prima missione è già attiva e consiste nell'accumulare punti tramite le uccisioni: chiunque riesca ad eseguire 35 kill entro la fine della giornata potrà mettere le mani sulla copertura.

Va precisato che le uniche modalità valide per il completamento delle missioni sono quelle classiche, ovvero Singolo, Coppie, Terzetti e Squadre sia in versione standard che in Zero Costruzioni. Avrete tempo per completare le sfide fino al prossimo 24 aprile 2022 alle ore 6:00 del fuso orario italiano.

