Fortnite Leak 13.30: skin, dorsi e coperture, le auto arrivano oggi!

Grazie al sempre puntuale lavoro dei dataminer emergono i contenuti nascosti nel codice sorgente dell'aggiornamento 13.30 di Fortnite pubblicato questa mattina su tutte le piattaforme: ecco skin, dorsi, coperture e tutto quello che possiamo aspettarci.

In calce trovate le immagini dei nuovi contenuti estetici, da segnalare il ritorno della torta per festeggiare il terzo compleanno di Fortnite, inoltre sembra che presto sarà possibile acquistare un nuovo pacchetto denominato Summer Legends Bundle con skin e accessori a tema estivo.

I dataminer confermano poi evidenti riferimenti alle auto, i veicoli faranno la loro comparsa oggi in Fortnite, al più tardi entro giovedì 23 luglio, Epic non ha ancora ufficializzato nulla in merito ma i leaker ne sono certi e i file nascosti nel codice sorgente costituiscono sono una prova aggiuntiva.

Tra le skin leakate non figura il costume Esploratrice Galaxy di Fortnite, questo è legato alla Galaxy Cup by Samsung, in programma su Android il 25 e 26 luglio, la skin potrà però essere acquistata anche separatamente, non è ancora chiaro con quali tempistiche e a quale prezzo.

Tra poche ore Epic dovrebbe ufficializzare tutte le novità in arrivo su Fortnite, siete pronti per godere di una nuova ondata di contenuti?