Fortnite: un leak anticipa l'arrivo di un nuovo fucile a pompa

Le ricerche dei dataminer di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 stanno portando a nuove ed interessanti scoperte circa i contenuti in arrivo con i prossimi aggiornamenti. Stando agli ultimi tweet di questi utenti, a breve potremmo assistere al debutto di un nuovo shotgun.

Parliamo nello specifico di un fucile a pompa in stile western che, a detta dei leaker, avrebbe una rosa più ampia, una cadenza di fuoco e un caricatore maggiori rispetto a quelle del vecchio shotgun leggendario, caratteristiche compensate però da un danno più basso e tempi di ricarica più lunghi.

Ecco di seguito le caratteristiche che dovrebbe avere la nuova arma di Fortnite:

Rarità: raro (blu) o epico (viola)

Dispersione dei proiettili: 0,75/0,75

Cadenza di fuoco: 0,5/0,5

Dimensioni del caricatore: 6/6

Danno inflitto al corpo: 85/89

Danno inflitto con un colpo alla testa: 170/178

Tempo di ricarica: 9/8,5 secondi

Purtroppo non sono state fornite dai dataminer delle immagini che permettono di scoprire in anticipo l'aspetto dell'arma e, soprattutto, non si hanno indizi su quando potremo iniziare ad utilizzarla. Non è comunque da escludere che il debutto della nuova bocca da fuoco sia previsto prima dell'evento di Natale 2020, anticipato sempre dai leaker e durante il quale potrebbe essere data in regalo la skin Snowmando.