Fortnite, leak: arrivano Black Panther, Taskmaster, Captain Marvel e Green Arrow

Come ogni aggiornamento che si rispetti, anche l'ultimo update di Fortnite Capitolo 2 è stato analizzato attentamente dai dataminer di tutto il mondo, i quali hanno trovato tra i file di gioco numerosi riferimenti a supereroi Marvel e DC Comics.

Dopo averne sentito parlare per settimane nel corso della Stagione 4, sembra che la coppia formata da Black Panther (con tanto di stile aggiuntivo) e Captain Marvel farà il proprio debutto nel corso dell'attuale stagione del battle royale e non sarà sola. Tra gli altri eroi troviamo infatti anche Taskmaster, ovvero il villain che abbiamo affrontato nel prologo di Marvel's Avengers che ha come abilità quella di replicare tutte le tecniche dell'avversario. Non è però finita qui, dal momento che i leaker hanno scoperto quale sarà la prossima skin per chi deciderà di abbonarsi al secondo mese della Fortnite Crew: Green Arrow. Il celebre arciere della DC verrà donato a tutti gli abbonati e nel set sarà incluso anche un dorso decorativo e un piccone.

Prima di lasciarvi ai filmati e alle immagini di tutti i costumi in questione, vi ricordiamo che nei prossimi giorni Daryl e Michonne di The Walking Dead arriveranno in Fortnite. A proposito di novità, avete già letto la guida alle sfide dell'evento Spie Come Noi di Fortnite?