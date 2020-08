Fortnite, leak per la casa di Ant-Man: nuova location in arrivo sulla mappa

La nuova Stagione 4 di Fortnite ha infine preso ufficialmente il via, portando con sé un ampio numero di novità legate all'universo fumettistico della Marvel, tra skin speciali ed item dedicati.

Novità, come ormai da tradizione, hanno coinvolto anche la struttura della mappa di gioco, evolutasi per adattarsi alla nuova narrazione che vede Thor contrapporsi a Galactus, il Divoratore di Mondi. Sembra però che non tutti i mutamenti dell'ambientazione concepita da Epic Games abbiano già trovato spazio nel gioco. A svelarlo, come di consueto, è la community di dataminer attivi su Fornite: Battaglia Reale.

Nell'analizzare i file degli ultimi aggiornamenti del battle royale, gli utenti hanno identificato un'area interessante: l'abitazione di Ant-Man. Al momento assente dall'isola, la location potrebbe trovarvi spazio nel corso delle prossime settimane. L'impressione è che la residenza del supereroe possa divenire un nuovo punto d'interesse nella mappa di Fortnite. Direttamente in calce a questa news, potete trovare un'immagine leak che ritrae l'abitazione di Ant-Man così come dovrebbe apparire in-game.



Per scoprire se la zona si unirà effettivamente al resto del mondo di gioco, non resta che attendere i prossimi update di del gioco. Nel frattempo, i giocatori possono dedicarsi al completamento delle sfide Risveglio di Thor in Fortnite.