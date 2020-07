Fortnite, leak: ecco come si trasformerà la mappa con l'arrivo delle auto

Come ormai sappiamo grazie ai dataminer, il prossimo 21 luglio 2020 le automobili approderanno nella Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2. Sembra però che i veicoli non siano l'unica novità in arrivo, dal momento che anche la mappa sta per subire ulteriori modifiche.

Stando alle ultime immagini estrapolate dagli ultimi file del gioco, i dataminer hanno scoperto come cambierà la mappa in seguito al prossimo abbassamento del livello del mare. Pare infatti che gli sviluppatori aumenteranno la quantità di superfici emerse in concomitanza con l'arrivo delle automobili, così che ci si possa spostare agilmente da un punto d'interesse all'altro. Come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, i principali cambiamenti riguardano l'area situata tra Siepi d'Agrifoglio e Borgo Bislacco e quella a sud-ovest dell'Autorità. Il livello dell'acqua si abbasserà fino a lasciar emergere nuove aree percorribili e ci si potrà spostare tra questi punti d'interesse sia a piedi che a bordo di una macchina. Anche le isolette che circondano la Fortiglia e Pozzo Traballante subiranno qualche cambiamento e, per la precisione, quella a sud di Borgo Bislacco sta per sparire definitivamente.

Vi ricordiamo che quella del prossimo 21 luglio sarà solo una delle modifiche apportate alla mappa, che entro la fine della stagione dovrebbe lasciar emergere un punto d'interesse in corrispondenza del grosso Mulinello a nord di Sabbie Sudate e, stando ad alcuni leak, potrebbe trattarsi di Atlantide.