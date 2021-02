Fortnite: un leak conferma che sarà Alien ad arrivare con l'ultimo portale

Sembra proprio che, a differenza di quanto sostenuto negli ultimi rumor, Peter Griffin non approderà in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5. I dataminer hanno infatti messo le mani sulle prime immagini dell'ultimo portale, scoprendo l'identità del misterioso personaggio di cui presto vedremo la skin nel negozio oggetti.

Come molti sospettavano, la skin il cui nome in codice era quello di "Space Banana" è proprio l'Alien, la mostruosa creatura che ci ha terrorizzato nelle numerose pellicole e nell'acclamato Alien Isolation, titolo horror del 2014 che proprio di recente è stato regalato a tutti gli utenti sull'Epic Games Store. Purtroppo le informazioni diffuse dai leaker sui social network non includono il modello poligonale o immagini del costume e degli oggetti facenti parte del suo set, ma presentano esclusivamente lo sfondo del portale e i relativi suoni, i quali lasciano spazio a ben pochi dubbi su quale sarà la prossima collaborazione del battle royale di Epic Games. Va precisato che il set includerà solo una skin di sesso maschile ed è quindi improbabile che ad accompagnare l'Alien possa esserci la giovane protagonista di Isolation, ovvero Amanda Ripley, figlia di Ellen Ripley (il celebre personaggio interpretato da Sigourney Weaver).

In attesa di assistere alla pubblicazione del nuovo file audio con gli indizi sul personaggio, vi ricordiamo che un recente leak ha svelato i contenuti di marzo 2021 per gli abbonati a Fortnite Crew. Sapevate che Epic sta regalando 1.000 V-Buck ai vecchi giocatori di Salva il Mondo?