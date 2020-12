Fortnite: un leak conferma l'arrivo di due skin gratis con l'evento di Natale

Se fino a qualche giorno fa circolavano solo dei rumor sull'evento natalizio di Fortnite Capitolo 2, gli ultimi leak ne hanno confermato non solo l'arrivo ma anche le ricche ricompense.

I dataminer hanno infatti pubblicato l'elenco di sfide legate all'evento di Natale di Fortnite Battaglia Reale, il quale ha permesso di scoprire quali saranno le due skin (Snowmando e Frost Squad) che i giocatori potranno ricevere semplicemente completando gli incarichi a tempo. Leggendo la descrizione delle sfide possiamo intuire che non solo la mappa verrà addobbata per le feste, ma anche che gli sviluppatori riporteranno in gioco il celebre aeroplano X-4 Stormwing e delle armi in grado di congelare i piedi degli avversari per rendergli temporaneamente la vita difficile. Oltre ai due costumi, i giocatori potranno ottenere anche un bel po' di punti esperienza che semplificheranno la scalata al livello 100 del Pass Battaglia, così da sbloccare tutte le ricompense e il piccolo Baby Yoda come dorso decorativo. A breve dovrebbero fare il loro debutto anche le sfide di Wakanda, probabilmente legate all'imminente arrivo di Black Panther, Taskmaster, Captain Marvel e Green Arrow in Fortnite Capitolo 2.

