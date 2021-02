Fortnite: un leak conferma l'arrivo di Ryu e Chun-Li di Street Fighter

Grazie al lavoro degli instancabili dataminer avevamo già ampiamente intuito come il mondo di Fortnite stesse per incontrare quello di Street Fighter, ed un leak emerso online pochi minuti fa non fa altro che confermare le teorie che si sono fatte largo fra la community.

Come potete osservare tramite i tweet che vi abbiamo riportato in chiusura di notizia, il celebre Battle Royale di Epic Games si sta preparando ad accogliere ufficialmente i costumi di Ryu e Chun-Li, due tra i combattenti più rappresentativi e amati della serie Street Fighter di Capcom. L'introduzione dei due personaggi risulta essere piuttosto telefonata, dal momento che, come confermato dai precedenti leak, il nuovo portale dal nome in codice Skirmish presentava file audio che rimandavano al personale tema musicale di Ryu ed al castello Suzaku, stage che storicamente accompagna l'iconico lottatore nei capitoli di Street Fighter.

Oltre ad aver confermato l'esistenza delle due skin, i leaker hanno anche mostrato anticipatamente il trailer con cui Ryu e Chun-Li verranno introdotti ufficialmente all'interno di Fortnite. Si tratta di un simpatico filmato che prende a piene mani dallo stile grafico dei capitoli originali della storica saga picchiaduro.

Per quanto riguarda il secondo ed ultimo portale della Stagione, le teorie più accreditate vogliono un ritorno di Thanos, dal momento che la skin che verrà introdotto potrebbe essere legata ad un personaggio dalle dimensioni generose. Staremo a vedere se Epic Games e Marvel stringeranno un nuovo sodalizio fra loro.



A seguito di queste notizie, sembra sempre più improbabile e irrealistico l'arrivo delle skin a tema WandaVision all'interno di Fortnite, a dispetto delle speranze e delle ipotesi formulate da diversi giocatori.