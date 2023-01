Fortnite: un leak conferma la skin di Dead Space, sarà in un bundle a pagamento

A distanza di qualche giorno dai primi rumor diffusi dagli insider di Fortnite Capitolo 4, i dataminer hanno finalmente scoperto maggiori dettagli sulla collaborazione con Dead Space grazie ai file dell'ultimo aggiornamento del battle royale gratis.

All'interno dell'update 23.20 di Fortnite, disponibile da questa mattina, si nasconde infatti un chiaro riferimento al bundle dedicato al remake dell'horror in sviluppo presso EA Motive ed in uscita entro la fine del mese. Il pacchetto includerà la skin di Isaac Clarke, due diversi dorsi decorativi, uno strumento da raccolta e un'emote integrata, probabilmente legata al casco. Ad affiancare questi elementi cosmetici troveremo anche un set di sfide il cui completamento permetterà di ottenere 1.500 V-Bucks.

Come potete intuire dalla presenza della valuta premium nel bundle, non si tratterà di un contenuto acquistabile tramite V-Buck e, di conseguenza, chi accumula i gettoni in Salva il Mondo non potrà ottenere questi oggetti in maniera gratuita. Al momento non si conosce il prezzo del bundle, ma è stato confermato che sarà disponibile solo a pagamento, in maniera simile a quanto accaduto con i pacchetti di Batman, Joker e Pantera Nera.

In attesa che i dataminer mostrino anche l'aspetto della skin, vi ricordiamo che Dead Space Remake sarà disponibile dal prossimo 27 gennaio 2023 solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.