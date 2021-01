Fortnite: un leak mostra in anticipo il dorso decorativo del Predator

Nel corso degli ultimi giorni è stato confermato l'arrivo di una skin di Predator in Fortnite Capitolo 2, dal momento che la creatura aliena non è altro che il costume segreto della Stagione 5. In attesa di scoprire l'aspetto del personaggio nel battle royale di Epic Games, possiamo placare la sete di info con l'immagine del suo dorso decorativo.

Grazie al lavoro dei dataminer, infatti, è stato possibile estrapolare dalla versione cinese di Fortnite Battaglia Reale l'immagine e la descrizione dell'oggetto epico che potremo probabilmente sbloccare a partire dalla prossima settimana. Come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, il dorso decorativo del Predator non è altro che il teschio di una mostruosa creatura ma, purtroppo, non si tratta dell'Alien probabilmente per questione di licenze. Vi ricordiamo che sono attualmente presenti nel gioco tre diverse sfide legate al personaggio e che possono essere completate esclusivamente dai possessori del Pass Battaglia della Stagione 5. Molto probabilmente gli sviluppatori sbloccheranno tre sfide ogni settimana e per poter scoprire l'aspetto del cacciatore proveniente dallo spazio dovremo forse attendere meno di due settimane, dal momento che i dataminer potranno accedere alla skin con largo anticipo.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come trovare la capsula misteriosa in Fortnite Capitolo 2.