Fortnite: un Leak svela un Trailer dedicato all'evento Ninja X iKON?

Come già segnalatovi sulle pagine di Everyeye, a breve si terrà l'evento Ninja X iKON, promosso da Samsung e del quale Fortnite sarà un assoluto protagonista.

Come facilmente intuibile dalla denominazione dell'evento, ospiti dello stesso saranno il più che noto Streamer Ninja e la Star musicale coreana iKON. Già tempo addietro, vi avevamo riportato di come il primo avesse anticipato la preparazione per l'evento di una "Mappa inedita di Fortnite", realizzato appositamente da Epic Games. Tuttavia, su di questo misterioso contenuto non erano stati diffusi ulteriori dettagli.

Con l'avvicinarsi dell'evento Ninja X iKON Samsung Event, tuttavia, sembra che la corposa e sempre attiva Community di Fortnite Battaglia Reale possa aver svelato il possibile Trailer di Presentazione dell'evento. All'interno di questo, sarebbe visibile proprio la misteriosa "Mappa". Potete visionare il video, che presenta una durata inferiore ai due minuti, direttamente in apertura a questa news, o, in alternativa, in allegato ai Tweet che trovate in calce.



Come di consueto quando si parla di rumor o di leak, vi ricordiamo che questi ultimi sono da considerarsi come informazioni presunte ed assolutamente non confermate. Per avere conferme in merito alla natura di questo eventuale Trailer, non possiamo dunque fare altro che attendere comunicazioni ufficiali in merito da parte di Epic Games. Del resto, non dovremo attendere molto: l'evento Ninja x iKON è infatti programmato per la giornata di domani, sabato 16 marzo!