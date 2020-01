Fortnite: un leak sembra mostrare le prime immagini della Stagione 2

Mancano ancora diverse settimane al debutto della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 a causa dell'implementazione del Chaos Engine e, in attesa di scoprire i primi dettagli ufficiali sul futuro del battle royale di Epic Games, ecco che spuntano in rete i primi presunti leak.

Alcune immagini pubblicate su 4Chan e in bassa definizione sembrano infatti mostrare un paio di scatti del trailer d'apertura della Stagione 2 e la nuova mappa di gioco. Se negli screenshot del filmato non sembrano esserci personaggi inediti, la sfocatissima immagine della mappa lascia intuire quelle che saranno le modifiche in arrivo. A giudicare dallo scatto, possiamo notare come le principali aree che subiranno qualche stravolgimento sono quelle a sud della mappa, in particolare Brughiere Brumose. Non è da escludere che tale Punto d'Interesse possa essere raso al suolo per lasciar spazio a qualcosa di completamente nuovo.

Si tratta ovviamente di informazioni da prendere con grande cautela vista la loro provenienza. Del resto, però, è già capitato in passato che immagini del genere svelassero in largo anticipo dettagli sui contenuti in arrivo nel gioco. In ogni caso ci toccherà attendere ancora un po' per scoprire su cosa stia lavorando Epic Games e, soprattutto, se ad aprire la prossima stagione ci sarà o meno un grosso evento in diretta.

Nel frattempo sono in molti ad essere preoccupati dalle novità in arrivo nel gioco e lo stesso Ninja sembra avere qualche dubbio sull'implementazione del Chaos Engine in Fortnite.