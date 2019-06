Fortnite: leak delle nuove skin, in arrivo la versione 'malvagia' di Waypoint

Con il debutto dell'aggiornamento di questa mattina, che ha portato Fortnite Battaglia Reale alla versione 9.20, i dataminer di tutto il mondo si sono fiondati ad analizzare ogni singolo file della patch per scoprire i prossimi costumi in arrivo nel gioco e hanno trovato un bel po' di contenuti nascosti.

Uno di quelli che ha maggiormente attirato l'attenzione è sicuramente Breakpoint, una sorta di versione "malvagia" della skin Waypoint, alla quale sono abbinati anche un dorso decorativo e una copertura per armi e veicoli. A queste si aggiungono poi le skin Plastic Patroller e Toy Trooper che trasformeranno il vostro personaggio in un soldatino di plastica grigio o verde a seconda dello stile selezionato. Il costume Shot Caller, il cui costo dovrebbe essere di 1.200 V-Buck, vi farà vestire i panni di una specie di bandito e comprenderà nel set anche una coppia di macheti che potrete utilizzare come strumenti da raccolta. C'è poi il Battle Rites set, le cui skin Asmodeus e Callisto ricordano molto lo stile della skin K-Pop, scoperta dai dataminer e mai arrivata nel gioco. A queste si aggiungono infine le skin Desert Dominator, Bolt e Relay che saranno "verdi" e saranno quindi più economiche delle altre quando faranno la propria comparsa sul negozio. Alcune di queste skin sembrano inoltre essere legate a particolari promozioni e, ad esempio, Wonder può essere sbloccato solo dai possessori di Honor 20.

Prima di lasciarvi ai filmati con tutte le skin in arrivo prossimamente, vi ricordiamo che gli zombie potrebbero tornare in Fortnite con un evento a tempo limitato dedicato. Con l'aggiornamento della prossima settimana potrebbe inoltre arrivare il Lanciagranate di Prossimità in Fortnite.