Fortnite Leak: tutte le nuove skin e le emote dell'aggiornamento 11.30!

Mentre attendiamo l'arrivo dell'aggiornamento 11.30 di Fortnite previsto per la giornata di oggi, i dataminer hanno scoperto i file di moltissime skin che dovrebbero fare il loro debutto nelle prossime ore, tra cui alcuni costumi di Natale.

Tra le nuove skin di Fortnite presto in arrivo troviamo Polar Patroller, Astra (apparentemente esclusiva dell'Annual Pass 2020), The Devourer, Shiver, Frozen Nog Ops, Frozen Fishtick. E poi ancora le emote Ride Along e Holly And Diver insieme ad una serie di oggetti cosmetici come Castor, Spellbinder, Tome Pouch, Loons e il personaggio Doggo. E infine decorazioni natalizie, nuovi dorsi e tante skin di Natale.

Trovate le immagini in calce alla notizia, non è certo che tutti i contenuti citati possano uscire nella giornata di oggi, quasi certamente la pubblicazione avverrà a scaglioni per tutto il periodo natalizio e invernale, l'aggiornamento 11.30 contiene apparentemente già tutti i file ed i modelli grafici che verranno sbloccati da Epic Games su base settimanale.

Restiamo in attesa di saperne di più, nel momento in cui scriviamo i server di Fortnite sono offline per manutenzione, al termine dei lavori l'aggiornamento 11.30 sarà disponibile per il download insieme al changelog ufficiale, tra pochissime ore avremo tutti i dettagli sui nuovi contenuti in arrivo.