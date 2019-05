Fortnite Leak: tutte le nuove skin della Stagione 9!

Con l'arrivo di Fortnite Stagione 9 i dataminer hanno già svelato parte dei contenuti del nuovo Pass della Battaglia con particolare focus sulle skin presto disponibili.

In calce alla notizia trovate le immagini dei primi costumi di Fortnite Stagione 9, al momento purtroppo queste skin non hanno un nome, restiamo quindi in attesa di saperne di più. Nel corso della mattinata i dataminer dovrebbero estrapolare anche deltaplani, emote, dorsi, picconi, coperture e altri oggetti cosmetici.

Fortnite Stagione 9 ha introdotto interessanti novità per la modalità Battle Royale tra cui il sistema di trasporto Onda d'Urto e le due zone Neoinclinato e Mega Mall, ora liberamente esplorabili sulla mappa. Anche la Modalità Creativa di Fortnite è stata aggiornata con nuovi contenuti, inoltre ricordiamo che è ora disponibile per 950 V-Buck il Pass Battaglia Stagione 9, con oltre 100 sfide e relative ricompense.